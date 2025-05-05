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​В Тюменской области запустили горячую линию для пострадавших от паводка бизнесменов

Тюменские власти готовы оказать помощь предпринимателям, пострадавшим от паводка

​В Тюменской области запустили горячую линию для пострадавших от паводка бизнесменов
t.me/av_moor

Тюменские власти запустили горячую линию для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в личном телеграм-канале, что наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Ишимском и Абатском районах, где вода продолжает прибывать.

– Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см, – уточнил Александр Моор.

Власти региона оказывают поддержку пострадавшим жителям. На помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать те, кто не может жить в своих домах, чьи населенные пункты отрезаны от транспортного сообщения или где нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. По данным на 5 мая, уже поступило 1071 заявление на получение выплаты, и почти половина из них уже одобрена.

Для предпринимателей, столкнувшихся с трудностями из-за паводка, работает специальная горячая линия. Консультацию можно получить в Центре «Мой бизнес» или по телефонам: +7-932-479-34-33, +7(34-52)49-99-44 (доб.105). Горячая линия работает с 9:00 до 18:00.

Также продолжает работу горячая линия 122 для всех жителей региона. Там можно получить информацию о зонах подтопления, эвакуации, пунктах временного размещения и другую актуальную информацию. Она работает ежедневно с 7:30 до 20:00.


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Сегодня в 22:45, просмотров: 77, комментариев: 0
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