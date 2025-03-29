Председатель Госдумы рассказал о новых законах, которые вступают в силу в апреле

В апреле в России вступают в силу новые законы – о школах, сим-картах и детском отдыхе. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Один из ключевых законов — о приеме детей мигрантов в школы. Теперь перед поступлением будет обязательна проверка на законность пребывания семьи в стране и уровня владения русским языком.

«Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», – подчеркнул Володин.

Еще одна мера – ограничение количества сим-карт на одного человека. Россияне смогут оформить на себя не более 20 номеров. Кроме того, на портале «Госуслуги» появится функция, позволяющая проверить, сколько сим-карт оформлено на гражданина.

«Все это будет способствовать борьбе с телефонным и кибермошенничеством», – пояснил председатель ГД.

Также с апреля в детских лагерях вводится единая программа воспитательной работы. Ее будут использовать при составлении планов смен.

«Исходя из программы, подрастающему поколению будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия», – добавил Вячеслав Володин.

С 1 апреля Центробанк получит право устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций лимиты в ипотеке и автокредитовании.

Кроме того, произойдет индексация социальных пенсий – выплаты вырастут на 14,75%. Повышение коснется граждан с инвалидностью, тех, кто потерял кормильца, а также пожилых людей, не имеющих необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.