В Госдуму предложили внести закон о нормировании количества домашних животных в квартирах

Правозащитный центр «Сорок сороков» предложил ввести закон, который будет регулировать, сколько животных можно держать в квартире. Инициатива уже направлена в Госдуму, передает «Абзац».

Как пояснил директор центра Георгий Солдатов, сейчас люди могут завести неограниченное число собак или кошек, и это создает проблемы: неприятные запахи, антисанитария, паразиты. При этом страдают и соседи, и сами животные – в тесных квартирах им не хватает пространства.

Правозащитники предлагают такие нормы:

на одного кота – не меньше восьми квадратных метров,

на маленькую собаку – 10 квадратов,

на среднюю собаку – 15 квадратов,

на крупную собаку – 25 квадратов,

на хомяка – два квадрата,

на крысу – четыре квадрата,

на морскую свинку – шесть квадратов,

на кролика – 10 квадратов,

на маленького попугая – пять квадратов, на крупного – 10 квадратов.

Также предлагается установить минимальные размеры террариумов для черепах, ящериц и змей.

Правозащитники считают, что такие меры помогут обеспечить комфортные условия как для животных, так и для людей, проживающих рядом.

Подобные случаи уже происходили в Югре. Так, в 2023 году редакция рассказывала о конфликте в одном из домов на улице Геологической в Сургуте. Жильцы подъезда почти 20 лет страдали от соседки, которая устроила в своей квартире настоящий приют для бездомных животных.