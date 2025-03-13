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​АО «Транснефть – Сибирь» транспортировало 100-миллионную тонну нефти по трубопроводной системе Заполярье – Пурпе

АО «Транснефть – Сибирь» транспортировала 100 миллионов тонн нефти по системе Заполярье – Пурпе

​АО «Транснефть – Сибирь» транспортировало 100-миллионную тонну нефти по трубопроводной системе Заполярье – Пурпе
Фото: ​АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть ‒ Сибирь» транспортировало 100-миллионную тонну нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Заполярье ‒ Пурпе.

Прием нефти начался с сентября 2016 года. Сдачу нефти первоначально производили две нефтедобывающие компании. На сегодняшний день к нефтепроводу подключены приемо-сдаточные пункты шести добывающих компаний.

Запуск МН Заполярье ‒ Пурпе позволил начать освоение новых месторождений. Сегодня в нефтепровод сырье поступает с девяти месторождений ЯНАО.

Товарная нефть, принимаемая в трубопроводную систему, неоднородна по своему составу. Прием осуществляется как легких типов нефти, так и битуминозных с плотностью более 930 кг на куб. м при 20°С и содержанием парафинов менее 1%. Температура застывания нефти с месторождений ЯНАО также весьма различна: от минус 2°С до минус 82°С.

Справочно:

В сентябре 2016 года нефтепровод был введен в опытную эксплуатацию, в промышленную эксплуатацию – в январе 2017 года. Запуск нового трубопровода произвел Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции из Москвы.

Нефтепровод Заполярье – Пурпе протяженностью 484 км и мощностью до 45,7 млн тонн в год является частью трубопроводной системы Заполярье ‒ Пурпе ‒ Самотлор. Ввод объекта позволил поставлять нефть новых месторождений севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа на нефтеперерабатывающие заводы России, а также на экспорт.

Нефтепровод Заполярье ‒ Пурпе ‒ уникальный проект, при реализации которого были использованы новейшие методы строительства и инновационные технологии. При проектировании трубопровода, учитывая условия транспортировки нефти и сложные инженерно-геологические условия местности, были определены два способа прокладки: подземный и надземный. Ранее ПАО «Транснефть» не применяла надземный метод строительства нефтяных магистралей в подобных условиях.

В числе объектов нефтепровода были возведены две новые нефтеперекачивающие станции – головная НПС «Заполярье», промежуточная НПС «Ямал». Проведены работы по расширению действующей линейной производственно-диспетчерской станции «Пур-Пе», построены производственная площадка в пос. Коротчаево и здание аппарата управления Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. Все объекты оснащены передовым оборудованием российского производства.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 124, комментариев: 0
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