Эксперты ВТБ рассказали, какие уловки используют мошенники накануне 8 Марта

С приближением Международного женского дня мошенники активизируют свои уловки, играя на теме праздника и подарков. Эксперты в сфере безопасности фиксируют рост афер, связанных с знакомствами, доставками, поздравительными открытками и распродажами.
«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины — последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
Какие схемы используют мошенники?
Ложные
знакомства
Злоумышленники создают фальшивые профили в соцсетях и на сайтах знакомств, используя привлекательные фото. Они выходят на контакт с женщинами, входят в доверие, а затем рассказывают о надуманных финансовых трудностях, прося деньги. При этом встречу в реальной жизни они всячески избегают.
«Подарок
с подвохом» – доставка цветов
Женщинам звонят и сообщают, что на их имя заказан букет от тайного поклонника. Чтобы его получить, просят назвать код из СМС. На самом деле, это может быть код для входа в банковское приложение или личный кабинет на госпортале, после чего мошенники получают доступ к деньгам.
Открытки
с вирусом
Вредоносные поздравительные открытки рассылаются в мессенджерах и по электронной почте. Открытие такого файла может запустить вирус, который даст злоумышленникам доступ к управлению смартфоном жертвы.
Фишинговые
письма с «подарками»
Людям присылают сообщения о скидках, распродажах или промокодах, предлагая пройти по ссылке. Такие страницы часто маскируются под известные маркетплейсы и требуют ввести персональные данные, номер карты и CVV-код. После этого деньги списываются со счета, а «подарка» человек так и не получает.
Как защититься от мошенников?
Специалисты советуют быть особенно внимательными в праздничные дни:
- Не доверять незнакомым людям в интернете и не переводить им деньги.
- Не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется курьером.
- Не открывать файлы из подозрительных сообщений – это может быть вирус.
- Проверять ссылки перед вводом данных – официальный сайт всегда начинается с HTTPS.