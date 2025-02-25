В Ишиме откроется центр МРТ-диагностики

В Ишиме при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области открывается новый центр МРТ-диагностики компании «Мирамед», который сделает современные медицинские услуги более доступными для жителей города и региона.

Общая стоимость проекта составила 35,3 млн рублей. Здесь будет создано 21 рабочее место.

– Инвестиционный займ на приобретение медицинского диагностического оборудования предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области. Компания уже имеет действующие медицинские центры МРТ-диагностики в Тюмени и Тобольске, – рассказали в пресс-службе агентства.

Новый диагностический центр будет оснащен передовым оборудованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) от компании Siemens и будет предоставлять услуги как на коммерческой основе, так и в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

В настоящее время в центре завершены все ремонтные работы помещений и крыши, проведен пуско-наладочный цикл диагностического оборудования и установлена охранно-пожарная сигнализация. Сейчас идет подготовка рабочих мест и обучение персонала. Также центру предстоит пройти лицензирование медицинской деятельности.