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​Метапневмовирус добрался до России: выявлены случаи в нескольких регионах

Роспотребнадзор заверил, что ситуация с метапневмовирусом находится под контролем

​Метапневмовирус добрался до России: выявлены случаи в нескольких регионах
Фото: freepik.com

В России зафиксировали случаи заражения метапневмовирусом (HMPV), ранее распространившимся в Китае. Инфекцию подтвердили в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. В зоне риска – дети, на них вирус влияет особенно тяжело, сообщает телеграм-канал SHOT.

Симптомы заболевания схожи с ОРВИ, но протекают тяжелее:

  • Температура в районе 38 градусов, не сбивающаяся привычными жаропонижающими.
  • Сильный кашель и одышка, которые могут перерасти в бронхит или пневмонию.
  • Озноб, слабость, головные боли.

Заболевание распространилось из Китая – в начале года HMPV был зафиксирован у туристов, отдыхавших в Китае и Индии. Сейчас инфекция начала активнее распространяться по России, уточняют журналисты.

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация остается стабильной и всплеск заболеваемости связан с сезонным ростом ОРВИ. Метапневмовирус передается:

  • Воздушно-капельным путем.
  • Через загрязненные поверхности.

При этом в России тестирование на HMPV ведется с 2010 года. Для диагностики используется разработанная Роспотребнадзором система «ОРВИ-скрин».

Роспотребнадзор рекомендует:

  • Мыть руки с мылом после посещения общественных мест.
  • Избегать контактов с заболевшими.
  • Дезинфицировать поверхности в доме и на работе.
  • При симптомах ОРВИ не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

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Сегодня в 11:29, просмотров: 140, комментариев: 0
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