В Госдуме во втором чтении приняли законопроект об ограничении ареста: кого теперь не будут заключать под стражу

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который ограничивает применение ареста для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь под стражу не смогут заключать беременных женщин, единственных родителей малолетних детей, усыновителей, опекунов, а также людей с тяжелыми заболеваниями.

Исключения возможны только при обвинении в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также в отдельных случаях – при совершении преступления средней тяжести с применением насилия или угрозой его применения.

Кроме того, документ расширяет список экономических преступлений, по которым арест больше не может применяться. Однако есть и исключения: в перечень преступлений, за которые арест возможен даже без применения насилия, включены статьи о терроризме, распространении ложной информации об армии РФ, незаконном проникновении на охраняемые объекты, а также нарушения в миграционной сфере.

Авторы инициативы считают, что изменения помогут гуманизировать систему уголовного преследования, а также защитить тех, кто не представляет серьезной угрозы обществу. Однако арест все же останется возможным, если обвиняемый скрывается от следствия, нарушает назначенную меру пресечения или не имеет постоянного места жительства в России.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предложил Верховный суд РФ, а в первом чтении закон был принят еще в октябре 2024 года. Теперь документ ждет окончательного рассмотрения.

Напоминаем, что арестованного по делу о взятке бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова перевели переведут в следственный изолятор СИЗО-1 в Нижневартовске.

В этом же СИЗО находился экс-мэр Сургута Андрей Филатов, которого позже перевели под домашний арест. По версии местных СМИ, это произошло после дачи показаний на очной ставке с Шипиловым.

Между тем, в Нижневартовске располагается единственный следственный изолятор региона. Ранее в местных СМИ сообщали, что в Югре не хватает СИЗО для размещения всех арестантов.

«В городах и районах есть изоляторы временного содержания. Но там подозреваемые и обвиняемые не могут находиться больше десяти дней по закону. Затем они должны быть этапированы в следственный изолятор. В Югре он один и находится в Нижневартовске. Но его мощностей не хватает на весь регион. Поэтому приходится вывозить заключенных в другие СИЗО», − отмечал инсайдер URA.RU.

По их информации, арестантов западной части ХМАО этапируют в СИЗО Тюмени.

Редакция siapress.ruнаправит запрос в следственный изолятор Нижневартовска, чтобы узнать, переполнен ли он. Ответ будет опубликован позже.