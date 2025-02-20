Следственный комитет России начал расследование гибели Михаила Лермонтова

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев.

Ранее он обратился в СК с просьбой пересмотреть версию дуэли 1841 года, в ходе которой погиб Лермонтов. Народный избранник отметил, что многие десятилетия исследователи творчества поэта, а также эксперты в области криминалистики и медицины выражали сомнения в достоверности первоначального расследования.

«Почему мы должны оставаться в неведении о причинах смерти национального гения?» − ранее прокомментировал свой депутатский запрос Бурляев «Комсомольской правде».

Михаил Лермонтов родился в 1814 году и погиб в 26 лет. Согласно официальной версии, его застрелил на дуэли в Пятигорске у подножия горы Машук отставной майор Николай Мартынов. Однако у историков есть предположения, что поэт мог стать жертвой спланированного убийства.

UPD: В Следственном комитете РФ опровергли информацию о начале расследования гибели поэта Лермонтова, передает ТАСС.