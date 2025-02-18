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​ВЦИОМ: большинство россиян видят своим начальником мужчину

Лишь 3% россиян готовы видеть своим начальником женщину

​ВЦИОМ: большинство россиян видят своим начальником мужчину
Фото: freepik.com

Большая часть россиян считают, что начальником может быть только мужчина, объясняя это сложившимися в обществе стереотипами. Только 3% граждан РФ согласились видеть своим руководителем женщину, следует из опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для 61% опрошенных пол не имеет значения ‒ этот вариант в основном выбрали люди, рожденные в 1982-1991 годах и в 2001 году и позже.

«И женщины, и мужчины в нашей стране продолжают связывать лидерство с мужчинами. Более того, сами женщины придерживаются именно таких взглядов. Это следствие предубеждений о некой «природной предрасположенности»: якобы мужчины сильнее и решительнее, а женщины чаще демонстрируют заботу и эмпатию», ‒ указал эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов.

По мнению эксперта, такой подход несправедлив, так как убеждения не всегда отражают реальную картину. Россиянам важно увидеть примеры женщин, которые добились успехов вопреки стереотипам, тогда общество посмотрит на это с другой стороны, считает Грузинов.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 112, комментариев: 0
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