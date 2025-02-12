Власти РФ хотят разрешить «Почте России» продавать лекарства

Российские власти снова обсуждают, как помочь «Почте России» выбраться из убытков. Одно из предложений – разрешить компании продавать лекарства в своих отделениях. При этом у «Почты» нет лицензии на фармацевтическую деятельность, поэтому перечень товаров будет определять правительство, пишет «РБК».

Фармацевтические компании уже выступили против этой идеи. Они отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором заявили, что «Почта России» не должна получать особые условия для выхода на рынок лекарств.

Власти рассматривают и другие способы поддержки:

Поднять тарифы. Предлагается увеличить комиссию за доставку пенсий и соцвыплат с 1,17% до 1,5%. Это может принести компании около 5,9 млрд рублей в 2025 году.

Освободить от НДС. Для международных почтовых перевозок хотят отменить НДС, что сократит расходы «Почты» на 200 млн рублей.

«Почта России» может получить эксклюзивное право на доставку писем, счетов, газет, рекламы в многоквартирные дома. Также ей могут передать отправку электронных квитанций за коммунальные услуги на «Госуслугах», если жильцы дома не выберут другого оператора.

Обязать маркетплейсы сотрудничать с «Почтой». Онлайн-магазины должны будут давать покупателям возможность получать заказы через почтовые отделения в любом населенном пункте страны.

Пересмотреть работу отделений. График работы почты могут изменить, но как именно – пока неясно.

Продавать почтовые марки только через «Почту России». Компании и ее «дочкам» могут передать монопольное право на продажу марок.

Отметим, что из-за ухода зарубежных брендов, проблем с международными платежами и транспортировкой значительно снизилось количество посылок из-за границы. В результате за девять месяцев 2024 года «Почта России» заработала 161 млрд рублей, но при этом понесла убытки на 9,4 млрд рублей. Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее, сообщают в издании.

Сейчас у компании почти 40 тысяч отделений, из которых 27 тысяч работают в сельской местности. Большая часть таких почтовых пунктов убыточна и выполняет только социальные функции, рассказал ранее глава «Почты России» Михаил Волков.

А между тем, в сургутском отделении «Почты России» уже можно приобрести валериану и глицин − фотография в нашем телеграм-канале.