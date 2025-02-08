В России предложили штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки

В Минздраве РФ предложили штрафовать выпускников медицинских вузов, которые учились на бюджетной основе, в случае отказа от обязательной отработки. Соответствующий проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.

Выпускник может сам выбрать регион и место трудоустройства при наличии вакансий в течение одного года после окончания обучения. В том случае, если студент заключал договор целевого обучения, его обяжут работать в выбранной организации три года.

«В случае неисполнения гражданином обязанности по осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока гражданин выплачивает штраф в двукратном размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина, который зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Если проект одобрят, то поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.