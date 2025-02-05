В ХМАО расследовали более 100 налоговых преступлений в 2024 году

В 2024 году следователи Югры добились возмещения более 5,5 млрд рублей в бюджет страны. Эти деньги – неуплаченные налоги, штрафы и пени, которые выявили в ходе расследований. По сравнению с 2023 годом сумма возмещенного ущерба выросла на 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«Всего в производстве следователей находилось 101 уголовное дело такой категории – это уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, преднамеренное банкротство», − говорится в сообщении.

40 уголовных дел завершены, часть из них направлена в суд с утвержденными прокурорами обвинительными заключениями. Также на имущество обвиняемых наложен арест на 1,8 млрд рублей.