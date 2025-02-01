Материнский капитал в России проиндексируют на 9,5%

Материнский капитал в России увеличится на 9,5%, его максимальная выплата составит 912 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тыс. рублей. <...> По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января», — написал он.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тыс. рублей и составит 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. рублей.

Володин также напомнил о двух изменениях в миграционном законодательстве, которые вступят в силу 5 февраля. Во-первых, начнет действовать закон о высылке нелегальных мигрантов. Во-вторых, вводится административная ответственность за нарушение правил въезда и выезда из страны, а также за оказание запрещенных услуг мигрантам, включенным в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 5 февраля заработают еще три закона: о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации, развитии креативных индустрий и передаче конфискованного имущества в собственность регионов.