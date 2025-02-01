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​На Урале действующий мэр города проиграл на выборах жене своего водителя

В городе Березовском депутаты выбрали мэром не действующего главу, а технического кандидата

​На Урале действующий мэр города проиграл на выборах жене своего водителя
Фото pixabay.com

На выборах главы города Березовского, спутника Екатеринбурга, действующий мэр Евгений Писцов, представляющий «Единую Россию», проиграл начальнику отдела инвестиционного развития городской администрации Юлии Маслаковой, которую некоторые СМИ называют женой водителя мэра. Об этом сообщает «Коммерсант».

Голосование проходило 30 января в городской думе. Из 23 присутствующих депутатов 17 поддержали Маслакову, в то время как Писцов получил только шесть голосов. По словам одного из парламентариев, итоги голосования следует рассматривать не как поддержку Маслаковой, а как протест против Писцова.

Полномочия мэра Березовского истекли еще осенью 2024 года, однако конкурс на замещение должности был проведен только в январе 2025-го. Помимо Писцова, на пост градоначальника претендовали еще девять человек. Однако в финальный этап вышли только Писцов и Маслакова, что вызвало недовольство среди депутатов.

Представители «Единой России», которым принадлежит 19 мест в городской думе, также выступили против Писцова, указав на вопросы к эффективности его работы. На фоне напряженной дискуссии Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но ей разъяснили, что на этапе голосования это невозможно.

После голосования один из депутатов спросил, что будет, если Маслакова откажется вступать в должность. В ответ председатель гордумы Алексей Горевой заявил, что в таком случае придется объявлять новый конкурс на пост главы города.

Напомним, что в Сургуте главу города также выбирают депутаты муниципальной думы. С тех пор, как это нововведение было принято, ни один градоначальник не завершил свой срок полномочий: Дмитрий Попов в 2016 году ушел добровольно в связи с заведенным на него уголовным делом, Вадим Шувалов в 2020 году отправился сначала в окружные органы власти, а затем в Госдуму, Андрей Филатов покинул должность в 2024 году по собственному желанию, а затем стал фигурантом уголовного дела.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 164, комментариев: 0
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