Одиннадцатилетняя москвичка зарезала бабушку из-за отказа в прогулке

Вчера, 30 января, одиннадцатилетняя жительница Москвы убила свою бабушку за то, что та запретила ей пойти погулять. В порыве злости девочка пырнула пенсионерку ножом, сообщило издание KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девочка, которой на днях исполнилось 11 лет, живет с родителями и 75-летней бабушкой на улице Твардовского в Москве. 30 января школьница захотела выйти на улицу, но пожилая родственница ей не разрешила, так как вечером должен был прийти репетитор. Разозлившись, девочка взяла нож и нанесла бабушке удар в правый бок. Это произошло около 16:00. После этого бабушка упала, а школьница выбежала из квартиры со словами, что ее «бабушка умерла». Соседка, ровесница девочки, увидела раненую, войдя в квартиру, и вызвала скорую помощь», – говорится в сообщении.

В 17:10 пострадавшую доставили в больницу, однако, спустя полчаса она умерла в реанимации.

В настоящее время сотрудники ГСУ Следственного комитета России по Москве занимаются расследованием. Возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда, приведшего к смерти. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет, поэтому школьницу под суд не отправят.

Напомним, что похожий случай произошел в Московской области в ноябре прошлого года. Тогда подросток зарубил свою мать топором после ссоры. До инцидента погибшая жаловалась на то, что последнюю неделю ее ребенок не ходит в школу и играет с самого утра в компьютер.