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Владимир Путин поручил ввести генетические тесты для будущих родителей

В России хотят ввести тесты на генетические риски для будущих родителей

Владимир Путин поручил ввести генетические тесты для будущих родителей
Фото: freepik.com

Президент России Владимир Путин поручил предоставить идеи о разработке и применении генетических тестов для будущих родителей. Они помогут оценить риски наследственных заболеваний у детей, говорится на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», ‒ указали в сообщении.

Глава государства будет ожидать предложения от правительства РФ и региональных властей до 15 мая 2025 года.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 158, комментариев: 0
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