Utair оштрафовали за девятичасовую задержку рейса Омск-Сургут

Авиакомпанию Utair привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров при девятичасовой задержке рейса из Омска в Сургут. Инцидент произошел в октябре 2024 года, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своих соцсетях.

«Установлено, что в октябре 2024 года в международном аэропорту Омск Центральный имени Д.М. Карбышева авиаперевозчиком объявлена задержка выполнения авиарейса в Сургут продолжительностью более девяти часов. Вместе с тем в нарушение требований закона пассажиры в период ожидания вылета воздушного судна несвоевременно были обеспечены комплексом услуг, полагающихся при задержке рейса, в том числе горячим питанием», – указали в сообщении.

В итоге Utair привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание услуг, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов). Компания-перевозчик заплатит 30 тысяч рублей.