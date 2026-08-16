Водителей в России в 2027 году смогут направлять на внеплановое медосвидетельствование

Сейчас автомобилисты проходят обязательное медосвидетельствование раз в десять лет. По новым правилам основанием для внеочередной проверки смогут стать результаты диспансеризации, планового осмотра или другого обращения к врачу.
После получения направления пройти обследование потребуется в течение трех месяцев. На этот период право управления транспортом сохранится. Если водитель откажется от медосвидетельствования, его лишат водительских прав. Если обследование не подтвердит наличие противопоказаний, право управления восстановят на основании медицинского заключения. Повторно сдавать экзамены для этого не потребуется.