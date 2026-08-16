Погода ожидается переменчивой: солнечные периоды будут чередоваться с облачностью и небольшими дождями. При этом значительных осадков прогноз не показывает. В начале недели ветер может усиливаться до 12 метров в секунду, затем его порывы ослабеют. В целом резких температурных перепадов после похолодания не ожидается.
Наступающая неделя в Сургуте будет в меру теплой и почти без дождей
Погода в Сургуте на третью неделю августа: до +24 градусов и небольшие дожди
Сегодня в 17:16, просмотров: 276, комментариев: 0