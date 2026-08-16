Погода в Сургуте на третью неделю августа: до +24 градусов и небольшие дожди

В Сургуте на новой неделе установится умеренно теплая погода без жары. Днем температура воздуха будет находиться в пределах +19...+24 градусов, а ночью — около +13...+15. В начале недели ожидается до +24 градусов, после чего станет прохладнее. Большую часть недели дневная температура будет держаться около +19...+22 градусов.

Погода ожидается переменчивой: солнечные периоды будут чередоваться с облачностью и небольшими дождями. При этом значительных осадков прогноз не показывает. В начале недели ветер может усиливаться до 12 метров в секунду, затем его порывы ослабеют. В целом резких температурных перепадов после похолодания не ожидается.