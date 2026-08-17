Выставка «Товары земли Югорской» вновь пройдет в Сургуте 12-13 сентября

Выставка «Товары земли Югорской» вновь пройдет в Сургуте. Местные производители представят свою продукцию 12-13 сентября на Центральной площади города. Об этом сообщает канал «Югра официально». Для участников подготовят 125 павильонов с продукцией югорских производителей и мастеров. Посетители смогут приобрести оленину, рыбные консервы, сладости с дикоросами и другие товары.

На площадке также организуют фудкорт с кафе и ресторанами, где гостям предложат блюда северной кухни. Еще одной частью выставки станет зона Visit Ugra. Там посетители смогут узнать о путешествиях по региону и отправить открытки с видами Югры.

Прием заявок от производителей уже начался. Желающим представить свои товары необходимо обратиться в администрацию своего муниципалитета.

В первый раз «Товары земли Югорской» прошла в сентябре 2025 года и собрала около 60 тысяч участников — мы разбирали, что это значит и как это мероприятие можно улучшить.