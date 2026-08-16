На дорогах Югры за десять лет стало гибнуть значительно меньше людей

В Югре за десять лет число погибших в ДТП сократилось на 56,6% — со 244 до 106 человек. Количество аварий с пострадавшими за этот период уменьшилось на 41,4% и в 2025 году составило 1190. Об этом сообщают «Ведомости» на основе данных ГИБДД.

Положительная динамика наблюдается и в статистике аварий с участием нетрезвых водителей. В 2025 году в Югре произошло 80 таких ДТП против 148 десятью годами ранее. В них погибли 22 человека, тогда как в 2015 году — 53. Таким образом, число погибших сократилось более чем вдвое.

Удельная смертность в «пьяных» ДТП в Югре за десять лет снизилась на 23,2% и составила 27,5 погибшего на 100 аварий. Для всех ДТП с пострадавшими этот показатель в регионе составляет 8,9 человека на 100 происшествий, что на 25,8% ниже уровня десятилетней давности.

В целом по России ситуация с авариями с участием нетрезвых водителей отличается. С 2004 по 2025 год их количество сократилось более чем вдвое, однако число погибших уменьшилось лишь на 15,5%. Доля таких происшествий снизилась до 8% от всех ДТП, но на них в 2025 году пришлось 22% всех смертей на дорогах.

За последние десять лет удельная смертность в таких авариях выросла в 55 российских регионах. В первом полугодии 2026 года около 40% ДТП с участием нетрезвых водителей произошло в выходные.