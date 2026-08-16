Полиция Югры опровергла видео о конфликте мужчины с сотрудниками МВД в Сургуте

Полиция Югры опровергла распространяемую в соцсетях информацию о конфликте мужчины с сотрудниками МВД во время проверки документов в Сургуте. В региональном управлении заявили, что показанные на видео события на территории округа не происходили. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Ранее в одной из групп в социальных сетях появилась видеозапись, авторы публикации утверждали, что мужчина вступил в конфликт с полицейскими, оскорблял их и толкнул одного из сотрудников. В УМВД подчеркнули, что ролик не имеет отношения к реальным событиям в Югре. В частности, на кадрах можно увидеть исторические здания, которых в Сургуте нет, что также указывает на другое место съемки.

В полиции призвали журналистов и блогеров проверять сведения из неофициальных источников перед публикацией и обращаться за комментариями непосредственно в пресс-службу ведомства.