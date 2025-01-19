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Ученые: короткие видеоролики делают вас тупее

Ученые выяснили, что короткие видео разрушают мозг

Ученые: короткие видеоролики делают вас тупее
Фото: freepik

Исследователи из Китая и США выяснили, что развлекательные короткие видеоролики в мессенджерах и соцсетях могут вызывать зависимость и негативно влиять на мозг. Исследование было опубликовано в базе научных статей ScienceDirect, передает «Красный Север».

«Зависимость от коротких видео характеризуется неконтролируемым потреблением видеоконтента. Эта поведенческая модель связана с негативными физическими, психологическими и социальными последствиями», – говорится в исследовании.

Эксперимент показал, что у всех добровольцев, регулярно смотревших короткие видео, наблюдались проблемы с запоминанием, концентрацией внимания и сном. Кроме того, испытуемые испытывали трудности с управлением эмоциями.

Ученые установили, что через два месяца ежедневного просмотра таких видео уровень серого вещества в мозге снижался на 30%, а риск развития депрессии увеличивался на 40%. Через шесть месяцев изменения становились необратимыми.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 122, комментариев: 0
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