В ГД предложили делать обязательную маркировку контента в видеоиграх

В России распространители видеоигр должны предупреждать игроков об их негативном содержании, а сами геймеры должны будут регистрироваться в компьютерных играх по номеру телефона или биометрии. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам зампреда думского IT-комитета Антона Горелкина, разработчики и распространители должны наносить на игры не только возрастную маркировку, но и информацию о наличии в сюжете жестокости, сцен насилия, нецензурной лексики, алкоголя, наркотиков и другое. Это, по мнению депутата, позволит игроку или его родителям понять, что их ждет внутри видеоигры.

В Госдуме также предусмотрели три варианта верификации пользователей – по номеру телефона, с использованием портала Госуслуг или по биометрии.