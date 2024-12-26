Пять популярных сетей гипермаркетов России продают оливье с кишечной палочкой

В пяти салатах оливье из крупных сетевых магазинов нашли кишечную палочку. Об этом стало известно после исследований «Shot проверки», сообщает «Лента.ру».

Всего Shot проверил пять сетей гипермаркетов, продающих собственную еду: Globus, «Лента», «Магнит», «Ашан» и «О'кей».

«Сотрудники «Shot проверки» провели собственную дегустацию пяти салатов оливье из сетевых магазинов, а затем отправили эти образцы на лабораторный анализ – во всех из них была обнаружена кишечная палочка», – передают в источнике.

Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова пояснила, что такие нарушения могут быть вызваны неправильной технологией приготовления или хранения салатов. По ее словам, кишечная палочка может развиваться, если используются просроченные продукты или оборудование не поддерживает необходимый температурный режим.