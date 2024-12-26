Пять популярных сетей гипермаркетов России продают оливье с кишечной палочкой

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,6125   EUR  103,9416  

Новости

  • ​Станцию юннатов могут построить в сквере Речников Сургута

    ​Станцию юннатов могут построить в сквере Речников Сургута

    Сегодня в 16:28
    45 0
  • ​Максим Слепов: «Надо снести здание бывшего кинотеатра «Аврора». Другого варианта нет»

    ​Максим Слепов: «Надо снести здание бывшего кинотеатра «Аврора». Другого варианта нет»

    Сегодня в 16:14
    93 0
  • В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

    В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

    Сегодня в 15:30
    133 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GJ4jeIgInnQabtpQTHpyXVsw6XLbf9IT38LhBTnuP0aUNdvTnavTHiCEiSnXPsQK4MVpIJwrYGszDpHJsLMCUYbTWuu8qK1VKxsK0rIWsKI5YLLfCuIxYGAm4Hln8CzSnqOomuKI64IT0fQw3M/hNg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GJ4jeIgInnQabtpQTHpyXVsw6XLbf9IT38LhBTnuP0aUNdvTnavTHiCEiSnXPsQK4MVpIJwrYGszDpHJsLMCUYbTWuu8qK1VKxsK0rIWsKI5YLLfCuIxYGAm4Hln8CzSnqOomuKI64IT0fQw3M/hNg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GJ4jeIgInnQabtpQTHpyXVsw6XLbf9IT38LhBTnuP0aUNdvTnavTHiCEiSnXPsQK4MVpIJwrYGszDpHJsLMCUYbTWuu8qK1VKxsK0rIWsKI5YLLfCuIxYGAm4Hln8CzSnqOomuKI64IT0fQw3M/hNg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GJ4jeIgInnQabtpQTHpyXVsw6XLbf9IT38LhBTnuP0aUNdvTnavTHiCEiSnXPsQK4MVpIJwrYGszDpHJsLMCUYbTWuu8qK1VKxsK0rIWsKI5YLLfCuIxYGAm4Hln8CzSnqOomuKI64IT0fQw3M/hNg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1734721218"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1735930768"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GJ4jeIgInnQabtpQTHpyXVsw6XLbf9IT38LhBTnuP0aUNdvTnavTHiCEiSnXPsQK4MVpIJwrYGszDpHJsLMCUYbTWuu8qK1VKxsK0rIWsKI5YLLfCuIxYGAm4Hln8CzSnqOomuKI64IT0fQw3M/hNg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GJ4jeIgInnQabtpQTHpyXVsw6XLbf9IT38LhBTnuP0aUNdvTnavTHiCEiSnXPsQK4MVpIJwrYGszDpHJsLMCUYbTWuu8qK1VKxsK0rIWsKI5YLLfCuIxYGAm4Hln8CzSnqOomuKI64IT0fQw3M/hNg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "154"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "67"
      ["name"]=>
      string(19) "СОТОВИК (15)"
      ["link"]=>
      string(34) "https://t.me/SOTOViK_StorElite/563"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c5dd3096fcb1bdedc7d2165f0bca0063.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdu4eom"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(67) "ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-21 00:00:18"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-03 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "154"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom реклама на siapress.ru
    ИП Стерликов И.Н. ИНН 451005549600 erid:2SDnjdu4eom реклама на siapress.ru
  • ​Максим Слепов рассказал о судьбе Дома пионеров в Сургуте

    ​Максим Слепов рассказал о судьбе Дома пионеров в Сургуте

    Сегодня в 14:50
    227 0
  • В России могут ввести штрафы за использование VPN

    В России могут ввести штрафы за использование VPN

    Сегодня в 14:40
    252 0
  • В Нягани открылся центр помощи жертвам домашнего насилия

    В Нягани открылся центр помощи жертвам домашнего насилия

    Сегодня в 14:00
    182 0
  • Ремонт крыльца мэрии Сургута завершат до конца декабря

    Ремонт крыльца мэрии Сургута завершат до конца декабря

    Сегодня в 13:32
    244 0
  • ​В Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП

    ​В Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП

    Сегодня в 12:45
    244 0
  • Сургутская ГРЭС-2 реализовала программу социальных инвестиций 2024 года

    Сургутская ГРЭС-2 реализовала программу социальных инвестиций 2024 года

    Сегодня в 11:53
    269 0
  • ​Медучреждения Югры получили новые машины скорой помощи

    ​Медучреждения Югры получили новые машины скорой помощи

    Сегодня в 11:21
    254 0
  • ​С новосельем: в Сургуте 25 детей-сирот получили ключи от собственных квартир

    ​С новосельем: в Сургуте 25 детей-сирот получили ключи от собственных квартир

    Сегодня в 10:46
    332 0
  • ​На трассе в Югре столкнулись два грузовика

    ​На трассе в Югре столкнулись два грузовика

    Сегодня в 10:09
    336 0
  • ​В ХМАО перед Новым годом перевели на дистант несколько школ из-за роста ОРВИ

    ​В ХМАО перед Новым годом перевели на дистант несколько школ из-за роста ОРВИ

    25 декабря в 16:22
    582 0
Больше новостей
Многоженство в России - это:
Комментировать
0
В России рассматривают возможность запретить гражданам дарить друг другу алкоголь. Вы что-нибудь понимаете?
Комментировать
0
Подорожание крепкого алкоголя с 1 января 2025 - это:
Комментировать
0
Надо ли вводить продуктовые талоны, как это предлагает сделать Госдума по примеру СССР?

Да 19.4%

Нет 71.3%

Не знаю 9.3%

Всего голосов: 108

Комментировать
0
Вам удалось выполнить в уходящем году намеченные планы?
Комментировать
0
Лада действительно на две головы выше китайских автомобилей, как заявил руководитель АвтоВАЗа?
Комментировать
0
Декриминализация деятельности медиков (освобождение их от ответственности за небезопасные методы лечения) - это:

Правильно, медики должны работать свободно и без оглядки на сутяжников-пациентов 27.6%

Неправильно, это приведет к еще большей безответственности медиков, скрывающих свои медицинские ошибки 66.7%

Не знаю 5.7%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Больше опросов

В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

Пять популярных сетей гипермаркетов России продают оливье с кишечной палочкой

В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку
Фото: freepik

В пяти салатах оливье из крупных сетевых магазинов нашли кишечную палочку. Об этом стало известно после исследований «Shot проверки», сообщает «Лента.ру».

Всего Shot проверил пять сетей гипермаркетов, продающих собственную еду: Globus, «Лента», «Магнит», «Ашан» и «О'кей».

«Сотрудники «Shot проверки» провели собственную дегустацию пяти салатов оливье из сетевых магазинов, а затем отправили эти образцы на лабораторный анализ – во всех из них была обнаружена кишечная палочка», – передают в источнике.

Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова пояснила, что такие нарушения могут быть вызваны неправильной технологией приготовления или хранения салатов. По ее словам, кишечная палочка может развиваться, если используются просроченные продукты или оборудование не поддерживает необходимый температурный режим.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:30, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На трассе в Югре столкнулись два грузовика 336
  2. ​С новосельем: в Сургуте 25 детей-сирот получили ключи от собственных квартир 332
  3. Сургутская ГРЭС-2 реализовала программу социальных инвестиций 2024 года 269
  4. ​Медучреждения Югры получили новые машины скорой помощи 254
  5. В России могут ввести штрафы за использование VPN 252
  6. Ремонт крыльца мэрии Сургута завершат до конца декабря 244
  7. ​В Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП 244
  8. ​Максим Слепов рассказал о судьбе Дома пионеров в Сургуте 227
  9. В Нягани открылся центр помощи жертвам домашнего насилия 182
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША 169
  1. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9092
  2. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 4430
  3. ​Филипп Киркоров исполнит роль Людмилы Гурченко в новогоднем проекте от ТНТ 1957
  4. YouTube начнет блокировать кликбейтные видео 1798
  5. ​Максим Слепов: «Сегодняшние изменения нельзя назвать транспортной реформой» 1794
  6. Учителя Сургута на грани выгорания // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1683
  7. ​Александра Олейникова избрали председателем Думы Сургута 1648
  8. ​«Не можем выспаться из-за дрифтеров»: сургутяне жалуются на шум у гипермаркета «Лента» 1594
  9. Коротко о Думе — рекордный бюджет, рекордное количество председателей и ожидание новых школ 1565
  10. ​Школа №8 в Сургуте отмечает 55-летний юбилей 1416
  1. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 9092
  2. ​Пять лет, так много, так мало 5203
  3. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4442
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 4430
  5. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 4108
  6. ​Какой была Наталья Пархомович? 3829
  7. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3520
  8. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3485
  9. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3228
  10. ​Центр жизни 3067

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика