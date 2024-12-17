Россиян ждет рост цен на аренду жилья в 2025 году

Цены на аренду жилья в России увеличатся на 50% в первом полугодии 2025 года. Такой прогноз озвучил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Газетой.Ru».

«Пока рыночная ипотека на вторичное и первичное жилье остается недоступной, аренда будет дорожать. Потенциальные покупатели недвижимости – это те, кто сейчас арендуют жилье и впервые планируют его купить. За последний год ситуация изменилась: многие из тех, кто собирался перейти с аренды на покупку, решили остаться в аренде, так как платежи по аренде сейчас значительно выгоднее, чем ипотека. Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке», – рассказал Ракута.

Кроме того, рост ключевой ставки и ипотечных процентов может усилить подорожание аренды. При этом количество доступных вариантов для съемного жилья будет сокращаться, дополнил брокер.