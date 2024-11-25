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​Региональный форум замещающих семей в Тюмени посвящен традиционным ценностям

В Тюмени проходит X Региональный форум замещающих семей

​Региональный форум замещающих семей в Тюмени посвящен традиционным ценностям
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25 ноября в Тюмени проходит X Региональный форум замещающих семей. На юбилейное мероприятие в Молодежном театральном центре «Космос» собрались порядка 200 участников из муниципалитетов Тюменской области.

Форум замещающих семей «Семейная скрепа – семейные традиции» организован в формате площадок разной тематики. На главной площадке проходит беседа с профессионалами «Семейная традиция – вместе узнавать новое!»

Ежегодное мероприятие проводится по инициативе департамента социального развития Тюменской области, координирует работу форума Региональный центр «Семья». В качестве экспертов выступают представители департамента социального развития, департамента труда и занятости, департамента здравоохранения, а также специалисты органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, эксперты Регионального центра «Семья».

Отметим, в Тюменской области под опекой или в приемных семьях находятся более 4,2 тысячи детей. С 2018 года действует региональное профессиональное сообщество «Ассоциация замещающих семей Тюменской области», в состав которой входят замещающие родители, имеющие многолетний положительный опыт в воспитании детей. Ежегодно в Школах замещающего родителя проходят подготовку около 600 человек. В течение пяти лет в регионе более, чем на 6% снизилось количество детей, оставшихся без попечения родителей.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 147, комментариев: 0
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