Мигрантам запретили работать с детьми в Новосибирской области

В Новосибирской области ввели запрет на привлечение трудовых мигрантов к работе в детских садах. Соответствующее постановление губернатора Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства региона, сообщает ТАСС.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, <...>, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности <...>: торговля розничная напитками, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, образование дошкольное», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Предпринимателям нужно за два месяца после вступления документа в силу сократить число иностранных работников в соответствии с требованиями.