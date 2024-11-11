Цифровая трансформация строительства: Тюменская область внедряет новые ИС

На Тюменском градостроительном форуме прошла сессия «Потенциал цифрового перехода в сфере государственного строительства в Тюменской области». Как сообщила заместитель руководителя Центра компетенций по цифровой трансформации РФ, советник Министра строительства и ЖКХ РФ Елена Звонарева, более 80% госзаказчиков России работают в Информационной системе управления проектами (ИСУП).

Система создана для электронного документооборота между заказчиком и подрядчиком. «В системе пока 417 региональных заказчиков и 1929 муниципальных заказчиков – это около 80%. Подрядные организации могут выбрать продукт, по которому они будут работать», – сказала Елена Звонарева.

В Тюменской области также идёт цифровая трансформация строительной отрасли. Эту работу курирует Главное управление строительства региона. О новых внедряемых информационных системах рассказал замначальника ГУС ТО Алексей Майер. В области за основу взята ГИС ОГД (система организации градостроительной деятельности), внедрена ведомственная ИС Госстройнадзора, активно эксплуатируется ИСУП.

«Мы сейчас наполняем систему управления проектами, вносим в неё объекты, которые строятся за счёт бюджета. У нас уже есть опыт электронного документооборота через систему. Мы готовы с подрядчиками эту работу наращивать», – отметил Алексей Майер.