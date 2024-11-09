Александр Моор выступил на Тюменском градостроительном форуме

Строительный комплекс является одним из драйверов экономического развития Тюменской области – он обеспечивает шесть процентов валового регионального продукта. Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая на пленарном заседании Тюменского градостроительного форума «Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества».

Он отметил, что Тюменская область традиционно входит в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России. В 2023 году был поставлен абсолютный рекорд за всю историю региона – было введено в эксплуатацию 2 миллиона 486 тысяч квадратных метров жилья.

«В 2024 году мы тоже видим – высокие темпы ввода жилья сохранены. На 1 ноября введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным», – сообщил глава региона.

Использование кластерной модели развития строительной отрасли стало одной из основных тем форума. Тюменский строительно-индустриальный кластер внесен в Федеральный реестр, в настоящее время в его состав входит 50 компаний из пяти регионов России.

Александр Моор видит преимущество кластерной модели в том, что заказчики и поставщики объединяются для решения общих задач и согласовывают долгосрочный план действий. Для развития строительной отрасли правительство Тюменской области использует все доступные инструменты: КРТ, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ.

«У нас в регионе сложился конструктивный диалог между всеми участниками строительного рынка. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности», – подытожил губернатор.