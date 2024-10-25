Ученые из Америки внедрили ИИ в «калькулятор смерти»

Американские ученые создали с помощью искусственного интеллекта калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти человека. Программа ориентируется на такие показатели как доход, уровень жизни, профессия, болезни, и показывает дату кончины с точностью до 80%, пишет издание «MK.ru» со ссылкой на газету «The New York Post».

«Мы используем технологию, лежащую в основе ChatGPT, для анализа человеческих жизней, представляя каждого человека как последовательность событий, которые происходят у него», – сообщил ведущий автор исследования Сун Леманн газете «The New York Post».

В своем отчете автор представил алгоритм, который известен как «life2vec». Он использует отдельные детали из жизни человека и определяет ожидаемую продолжительность жизни с точностью 78%.

«Мы предсказали смерть, потому что это то, над чем люди работали в течение многих лет, поэтому у нас было хорошее представление о том, что возможно», – добавил исследователь.

Исследование обнаружило, что некоторые факторы, такие как мужской пол, наличие диагноза психического заболевания и занятие квалифицированной профессией, могут привести к ранней смерти. В то же время получение высокого дохода или занятие руководящей должности связаны с более долгой жизнью.

Однако в своем исследовании Леманн не дал ни одному участнику прогноз о его смерти.