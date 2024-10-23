Россиянам сообщили о сокращении производства сливочного масла

В России крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию. Об этом рассказали «Известия».

Например, компания H&N (бренд «Простоквашино»), бывшее подразделение Danone, уведомила ретейлеров о временном прекращении отгрузки сливочного масла 72,5 и 82% жирности с 1 сентября. Оказалось, что переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого». Аналогичная проблема произошла и с маслом, оно подорожало на 48 и 55% соответственно.

На рост цен повлияли низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке, а также небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье и высокий спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

С начала месяца компания «Милком» прекратила производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко», а также значительно сократила выпуск марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». О возможных перебоях сообщили «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко». Компании «Агросила» и «Ярмолпродукт» приостановили выполнение заказов, а «Молочный комбинат Альметьевский» и «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» ограничили поставки.

В плане цен «Милком» повысил стоимость продукции на 16%, а «Альметьевский» − на 20%. В «Агросиле», увеличившей цены на 10%, отметили, что в текущих экономических условиях они сосредоточились на выпуске более прибыльных товаров, таких как сыр, и сократили производство масла.

При этом Минсельхоз уверяет, что рынок полностью обеспечен сливочным маслом, а объемы производства остаются на уровне прошлого года.