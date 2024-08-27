Спрос на репетиторов для дошкольников в России заметно вырос

В августе спрос на репетиторов для дошкольников увеличился на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а интерес к занятиям по подготовке к школе среди россиян вырос почти на 24% за год. Об этом сообщает РБК с ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги».

«Одним из самых востребованных направлений подготовки к школе стало скорочтение: спрос на занятия вырос на 57% по сравнению с августом прошлого года, а предложение от специалистов увеличилось на 30% год к году. Стоимость одного занятия составляет от 700 до 1 тыс руб», – сообщается в источнике.

Также по сравнению с прошлым августом вырос спрос на ментальную арифметику (52%), на каллиграфию (44%), на робототехнику (30%), а на логопедические занятия − почти на 20%.

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