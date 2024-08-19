В Тюмени усилят антитеррористическую безопасность в День знаний и Единый день голосования

Очередное заседание региональной Антитеррористической комиссии провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что для обеспечения безопасности людей и объектов на территории Тюменской области в День знаний и Единый день голосования 8 сентября будут приняты дополнительные меры.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, в Единый день голосования в регионе запланировано и назначено 40 избирательных кампаний, прежде всего, это выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности будут приняты меры на всех 112 избирательных участках. На каждом участке будут дежурить наряды полиции. В помещениях для голосования разместят средства видеофиксации, а также стационарные или переносные металлодетекторы.

Директор областного департамента образования и науки Вероника Ефремова сообщила, что мероприятия, посвященные Дню знаний, состоятся в школах Тюменской области 2 сентября. До 16 августа проходила межведомственная приемка учреждений образования к новому учебному году, в ходе которой особое внимание обращалось на антитеррористическую защищенность.

Полиция, Росгвардия и подразделения МЧС России во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню знаний и в Единый день голосования, будут нести службу в усиленном режиме, доложили руководители ведомств.

Отчеты о деятельности антитеррористических комиссий на заседании представили Тюмень, Тобольский, Тюменский, Нижнетавдинский и Ярковский районы. Александр Моор подчеркнул, что работа по профилактике терроризма, проводимая на муниципальном уровне, имеет самое серьезное значение, и относиться к ней необходимо максимально ответственно.