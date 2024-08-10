Тюменский музейный форум приглашает специалистов к участию в дискуссиях о будущем музеев

В Тюменской области с 10 по 11 октября пройдет III Тюменский музейный форум «Музей как феномен современного социокультурного пространства».

Форум объединит ведущих специалистов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов, философов, краеведов и всех, кто интересуется развитием культуры, науки и образования.

– Событие пройдет 10-11 октября в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Форум «Музей как феномен современного социокультурного пространства» посвящен 80-летию со дня образования Тюменской области. Мероприятие состоится в регионе в третий раз, – рассказали в пресс-службе департамента культуры регионаю

Организатором форума Тюменское музейно-просветительское объединение, соорганизатор – правительство региона.

Основные темы для обсуждения:

Интеграция музеев в региональное и международное сообщество.

Исторический опыт региональных музеев.

Сохранение и изучение культурного наследия.

Музейная коммуникация и работа с аудиторией.

Роль музея в формировании исторической памяти.

Цифровые технологии в музеях.

Культурный туризм и развитие регионов.

Традиционные промыслы и ремёсла в современном мире.

Арт-менеджмент и креативные индустрии в музеях.



Форум пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн), объединив традиционные конференции «Словцовские чтения» и «Ремезовские чтения».

Регистрация и подробная информация.