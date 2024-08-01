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​На тюменском «Дне поля – 2024» обсудят развитие селекции отечественных сортов

День поля-2024 в Тюменской области состоится 14 августа

​На тюменском «Дне поля – 2024» обсудят развитие селекции отечественных сортов
Департамент АПК Тюменской области

14 августа состоится областное сельскохозяйственное мероприятие «День поля-2024». Оно пройдет в Ишимском муниципальном районе на территории Агрохолдинга Юбилейный.

Как сообщают в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, одной из центральных тем обсуждения будет внедрение в производство новых отечественных сортов и гибридов. Участники Дня поля познакомятся с практикой ишимских аграриев по возделыванию новых сортов, осмотрят опытные полевые участки, познакомятся с технологиями обработки почвы, питания и защиты растений.

Гостям расскажут о развитии растениеводства и животноводства в ЗАО «Племзавод-Юбилейный». Сегодня предприятие является флагманом аграрного производства Тюменского региона и одним из лидеров по объему инвестиций в развитие.

В деловую программу мероприятия включено пленарное заседание с участием руководителей, специалистов сельхозпредприятий Тюменской области, региональных органов государственного управления АПК, представителей аграрной науки, образовательных учреждений.

«День поля» – отличная база для коммуникаций, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса региона, продвижению инновационных проектов и новых технологий в сельскохозяйственном производстве, налаживанию деловых связей между предприятиями и инвесторами, отмечают организаторы.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 71, комментариев: 0
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