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​Многодетные семьи - самые закредитованные в России

Многодетные семьи лидируют по закредитованности в России

​Многодетные семьи - самые закредитованные в России
Фото: ru.freepik.com

В России доля многодетных семей с кредитами выросла в 2023 году на восемь процентных пунктов относительно значений 2022 года и составила 67%. Это следует из результатов опроса, проведенного исследователями Института социальной политики НИУ ВШЭ. В исследовании приняли участие не менее 6000 респондентов, пишет РБК.

Согласно исследованию, доля семей с кредитами, имеющих одного или двух детей, уменьшилась: с 58% до 54% для семей с одним ребенком и с 66% до 59% для семей с двумя детьми. В итоге многодетные семьи оказались на первом месте по уровню закредитованности, тогда как в 2022 и 2023 годах лидировали семьи с двумя детьми.

Научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская объясняет рост закредитованности среди многодетных семей действием льготных ипотечных программ и возможностью использовать средства материнского капитала на первоначальный взнос по ипотеке. Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что обсуждение завершения программы льготной семейной ипотеки могло подтолкнуть семьи к приобретению жилья в долг.

Исследование НИУ ВШЭ также показало, что у многодетных семей меньше возможностей откладывать деньги. В 2023 году сбережения были только у 26% респондентов этой категории. В то время как доля семей с одним ребенком, у которых есть сбережения, выросла с 32% до 35%, а с двумя детьми — с 31% до 34%.

Все семьи с детьми заявили, что вынуждены во многом себе отказывать из-за нехватки средств. Отказ от поездок в отпуск, посещения кино и театра, а также лечения и восстановления здоровья стал нормой для значительной части домохозяйств. 36% семей сообщили, что так или иначе отказывались от покупки продуктов питания.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в 2023 году в России не осталось домохозяйств, которым не хватает средств на еду. Доля семей, у которых хватает денег на все необходимые потребности, выросла до 3,4%, что является вторым наивысшим показателем после 3,5% в 2019 году


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Сегодня в 14:15, просмотров: 129, комментариев: 0
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