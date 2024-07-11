В Ярковском доме соцобслуживания произведен капитальный ремонт

В одном из старейших в Тюменской области Ярковском доме соцобслуживания был произведен капитальный ремонт. На это рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» из средств областного бюджета Тюменской области было выделено более 65 млн рублей.

Как сообщает региональный департамент социального развития, первый отремонтированный корпус был открыт в 2023 году. Теперь наступила очередь второго двухэтажного корпуса, рассчитанного на 65 мест.

Жилые комнаты обновленного здания оснащены современной мебелью, благодаря чему созданы приближенные к домашним условия для проживания. Открыты кабинет для занятий адаптивной физической культурой, парикмахерская комната. Кроме столовой, оборудована комната самообслуживания, где проживающие смогут самостоятельно готовить еду. В здании установлен необходимый механизм – подъемная платформа, которая облегчает доставку и передвижение проживающих и работу персонала учреждения.

«Обновленное здание стало долгожданным подарком для наших подопечных к 80-летию Тюменской области. Первые проживающие уже заселяются и отмечают, что по степени уюта и благоустройству здесь, конечно, все отлично. Здание отвечает всем современным требованиям для достойной жизни и досуга старшего поколения. Но главное – здесь работают неравнодушные люди, готовые помочь человеку, услышать его», – отметила директор Ярковского дома соцобслуживания Надежда Баженова.