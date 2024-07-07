Налог на бездетность должен быть как расходы на ребенка, считает автор идеи

Налог на бездетность, введение которого ранее предложили в Госдуме, отрицательно оценила аудитория портала siapress.ru. В ходе традиционного соцопроса на сайте большинство респондентов — 68,7 процента — на вопрос «Надо ли вводить налог на бездетность?» ответили отрицательно, чуть больше четверти уверены, что облагать налогом людей без детей необходимо.

Тем временем авторы инициативы продолжают разрабатывать идею: накануне в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Евгений Федоров заявил, что размер налог должен быть серьезным — сопоставимым с расходами на ребенка. Таким образом, считает парламентарий, налог станет и стимулом для семей заводить детей, и своего рада актом справедливости, поскольку у людей с детьми жизненная ситуация хуже.