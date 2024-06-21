Специалисты из разных стран мира приехали в Тюмень на фестиваль «Архитектурное наследие»

Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» впервые прошел в Тюмени. Ведущие специалисты в сфере архитектуры и реставрации из разных городов России, а также гости из Беларуси, Армении, Сербии и Испании обсудили вопросы сохранения памятников деревянной архитектуры в исторической городской среде, реновации исторических объектов, привлечениеинвестиций в развитие объектов культурного наследия.

Опытом привлечения частных инвестиций в сохранение памятников поделилась Тюменская область, представив программу «Тобольск настоящий»на панельной дискуссии по развитию механизмов ГЧП и повышению инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия. О работе по реставрации объекта культурного наследия – магазина купца Голева-Лебедева в Тобольске рассказалтюменский инвестор Александр Касьянов.

По мнению генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, найти инвестора для объектов культурного наследия не так просто. Ведь они сложнее и с точки зрения вложений, и с точки зрения возвратности и окупаемости инвестиций. Как считает директор Инвестагентства, нужно сделать в этой сфере прозрачным и понятным федеральное и региональное законодательство, либо передать полномочия на региональный и муниципальный уровень, где власти более оперативно смогут найти инвестора для восстановления объектов культурного наследия.