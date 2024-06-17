Тюмень обошла Владивосток и Севастополь по уровню информатизации

На V Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» были подведены итоги расчёта индекса IQ для 235 городов России. Тюмень заняла первое место в категории крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона жителей. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В своей категории Тюмень обошла города Владивосток и Севастополь, которые заняли второе и третье место. По итогам прошлых лет областная столица также занимала высокие позиции среди крупных городов России.

Напомним, что индекс «IQ городов» оценивается в четырёх категориях: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры». Итоговый балл рассчитывается как сумма показателей индекса цифровизации по 15 направлениям, в том числе развитие городской среды, предпринимательство, транспорт, строительство, образование и здравоохранение. Всего учитывается более 50 показателей.

«Город Тюмень по праву может гордиться своими цифровыми и инженерными решениями по развитию городской инфраструктуры, подтверждая свою позицию как лидера цифровой трансформации. Ежегодный рейтинг Минстроя России лишь свидетельствует о системном и комплектном подходе региона по улучшению качества жизни граждан», – отмечает директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.