Мошенники придумали новую аферу с посылками из-за рубежа

В России набирает обороты новый метод мошенничества, когда аферисты выдают себя за сотрудников «Почты России». Они звонят людям и сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на платформу безопасности «Т-защита» (входит в «Т-банк», бывший «Тинькофф»).

«Для того чтобы отказаться от посылки, которую человек не заказывал, мошенники просят назвать код из sms. По их словам, это нужно, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты, пояснил представитель платформы», - рассказывает издание.

Основная цель такой схемы — получить доступ к мобильному банковскому приложению или учетной записи на портале «Госуслуги». Мошенники могут использовать полученные данные для вывода средств, взятия кредитов или других мошеннических действий, отмечают эксперты. Другой вариацией схемы является получение кода доступа к учетной записи на «Госуслугах», где мошенники собирают персональные данные клиента, чтобы позже использовать их для обмана.

Специалисты банка отмечают, что использование названий государственных учреждений в мошеннических схемах в основном ориентировано на клиентов банков в возрасте. Сначала это были «Госуслуги», затем Фонд соцстрахования, а теперь и «Почта России».