Продажа студий и «однушек» может быть приостановлена в некоторых регионах РФ

В десяти регионах России могут ограничить продажу однокомнатных квартир и студий, заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Речь идет о субъектах, в которых рынок жилья близок к перегреву: «Есть десять регионов, которые близки к перегреву рынка, — говорит Мутко, его слова приводят «Известия». — Сколько можно в Краснодаре строить жилья или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса».

Однако, как свидетельствуют эксперты, эта мера может привести другие проблемы: стагнацию или рост цен на первичное жилье. Как отмечает президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова, «квадрат» малогабаритного жилья стоил больше. «Чтобы избежать снижения прибыли, застройщики перенесут выпадающие доходы на другие квартиры, а минимальный чек покупки вырастет», — заявила она в интервью «ЦИАН Журнал».

Отметим, что в Москве с этого месяца девелоперы уже лишились возможности получать разрешение на строительство, если их проекты предусматривают «однушки» и студии площадью менее 28 квадратов. Такие же ограничения с 1 июня начнут действовать и в Ленинградской области — далее подобные решения могут принять и руководители других регионов страны.