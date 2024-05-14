В Тюмени пройдет Технологическая неделя нефтегазового машиностроения

Технологическая неделя нефтегазового машиностроения TNF пройдет в Тюмени с 15 по 17 мая. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики Тюменской области.

Представители 80 компаний из 18 регионов России встретятся на площадке научно-технического центра «НОВАТЭК». Мероприятие объединит II Всероссийский саммит гидроразрыва пласта, конференцию по закачиванию скважин Института нефтегазовых технологических инициатив и опытно-промышленные испытания на базе предприятия СибБурМаш.

Также в рамках Технологической недели пройдет выставка промышленных разработок и оборудования для нефтегазовой отрасли. На ней впервые представят макет флота гидроразрыва пласта отечественного производства.

«Выставки, организуемые на площадках Промышленно-энергетического форума TNF, всегда привлекают внимание как ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний), так и государственных структур, ответственных за реализацию программ импортозамещения. Неслучайно Минпромторг России закрепил за форумом статус ключевой федеральной выставки нефтегазового машиностроения, подтвердив таким образом роль Тюмени как технологического хаба ТЭК», – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.