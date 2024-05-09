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​Александр Моор: Жители Тюменской области активно участвуют в благоустройстве городов

В Тюменской области благоустроят семь территорий

​Александр Моор: Жители Тюменской области активно участвуют в благоустройстве городов
Фото: admtyumen.ru

Жители Тюменской области с каждым годом все активнее участвуют в благоустройстве городов – все больше людей с интересом выбирают будущий облик мест, где можно гулять, отдыхать, проводить время с семьей и друзьями. Об этом сказал губернатор Александр Моор, комментируя итоги IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства.

По результатам голосования, которое проходило с 15 марта по 30 апреля, в регионе будут благоустроены семь территорий – пять в Тюмени и по одной в Ишиме и Тобольске.

«Работы на выбранных объектах будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство завершится до конца 2025 года», – сообщил губернатор.

В выборе объектов для благоустройства приняли участие более 138 тысяч жителей Тюменской области. Вовлеченность тюменцев в формирование комфортной городской среды растет – в этом году во Всероссийском голосовании участвовало почти в четыре раза больше человек, чем в первом 2021 года.

Напомним, что, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», с 2019 года в Тюменской области преобразились 77 дворовых территории и 24 общественных пространства.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 124, комментариев: 0
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