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​Перспективы развития отечественной селекции обсудили на Тюмень Агро – 2024

В Тюмени проходит агропромышленная выставка

​Перспективы развития отечественной селекции обсудили на Тюмень Агро – 2024
Департамент АПК Тюменской области

В рамках XII агропромышленной выставки Тюмень Агро – 2024 «Техника, Технологии, Инновации, Наука» состоялась научно-практическая конференция «Селекция отечественных сельскохозяйственных культур. Регенерация почвы», сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Доктриной продовольственной безопасности РФ предусмотрена обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции не менее 75 процентов. Об этом заявил заместитель директора Департамента селекции и семеноводства Минсельхоза РФ Иван Аристархов.

Он также рассказал о приоритетах в области селекции в 2024 году. Перед сельскохозяйственной отраслью и научным сообществам стоят задачи: разработки новейших отечественных гибридов; масштабирование производства отечественных сортов и гибридов; популяризация и внедрение существующих отечественных разработок в области селекции в производственную деятельность.

В 2024 году в России более 50 сортов семян запланировано к передаче на сортоиспытание. В предыдущем году в Госреестр было внесено 87 сортов семян и гибридов отечественной селекции, получено 87 патентов на изобретения сортов и гибридов.

«Тюменские ученые уже много лет ведут селекцию по таким культурам, как пшеница, ячмень, овес, горох, картофель и многим другим. Только специалистами нашего исследовательского института за весь период ведения селекционных работ было создано более 110 сортов. При этом в Госреестр включено свыше 40. Выход на 75%-ное самообеспечение по семенам – это колоссальный объём и отличные перспективы для развития отечественной селекции и семеноводства», – отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 105, комментариев: 0
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