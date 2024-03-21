В Тюменской области стартовала Всероссийская акция «Человек труда»

В Тюмени состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В регионе стартовала Всероссийская акция «Человек труда», информировал собравшихся директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. Акция призвана повысить престиж человека труда, сформировать трудовое и патриотическое воспитание школьников и молодежи, создать кадровый стандарт.

Координатор проекта «Выбирай своё», депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов рассказал о задачах проекта, которыйнаправлен на снижение зависимости страны от импорта и развитие отечественного производства.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Виктор Гамузов доложил о развитии социального партнерства в областной столице и работе по увеличению охвата работников коллективными договорами.

На заседании также обсудили вопросы, связанные с определением на 2025 год допустимой доли иностранных работников, осуществляющих деятельность в РФ.

Члены комиссии рассмотрели основные мероприятия, посвященные Году семьи. Было решено уделить особое внимание популяризации, возрождению и чествованию трудовых династий.