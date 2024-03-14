Почти 40% молодых россиян рассчитывают на помощь родителей в решении жилищного вопроса

Взгляды молодых россиян на покупку собственного жилья разделились. По данным опроса застройщика Level Group, 38% людей в возрасте от 18 до 28 лет уверены, что родители обязаны обеспечить их квартирой. При этом 34% опрошенных не рассчитывают на помощь родителей в решении жилищного вопроса. Они полагают, что взрослый человек может и должен купить квартиру самостоятельно, пишет Forbes.

Опрос также показал, что 23% респондентов готовы взять ипотеку в ближайшие пять-десять лет. 15% планируют приобрести жилье без кредитования в течение 10 лет. Почти каждый пятый опрошенный (17%) не задумывается о вопросах жилья, в то время как 8% считают покупку квартиры невозможной даже в перспективе. 12% молодых россиян надеются решить жилищный вопрос, выйдя замуж или женившись на человеке с недвижимостью. Еще 5% рассчитывают на наследство от бабушки и дедушки.

В опросе приняли участие 1200 жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 28 лет. Большинство из них родились с 1997 года и относятся к поколению зумеров.