Президент РФ разрешил ограничить раскрытие информации «Газпрому»

Президент России Владимир Путин своим указом расширил перечень российских компаний, которые могут самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации. Среди них оказались «Газпром», «Газпром нефть», «Газпром энергохолдинг» и целый ряд контролируемых ими компаний, сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами», − говорится в указе.

Изначально в декабре 2023 года в перечень были включены 46 эмитентов. В настоящий момент его расширили до 94 компаний, добавляет «Интерфакс».